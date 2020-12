O nava de pescuit s-a scufundat in Marea Barent, din Oceanul Arctic. 17 persoane sunt disparute

Potrivit Ministerului pentru Situatii de Urgenta, citat de agentia TASS, este vorba despre nava 'Onega', cu baza in portul Murmansk.'Echipajul era compus din 19 persoane. Doua persoane au fost salvate', a comunicat ministerul.Acesta mentioneaza ca la operatiunea de cautare participa o nava, iar alte trei sunt in drum spre locul naufragiului, care s-a produs din cauza 'givrajului'.Potrivit unei alte surse contactate de TASS, vremea nefavorabila din zona nu permite utilizarea aviatiei in operatiunile de salvare.In ianuarie 2018, o nava de pescuit ruseasca, cu 21 de oameni la bord, s-a scufundat in Marea Japoniei. Dupa cinci zile de cautari desfasurate in conditii de temperatura glaciala si vant violent, nu a fost gasit niciun supravietuitor.In aprilie 2015, cel putin 56 de persoane au murit in naufragiul unui trauler rusesc in aceeasi regiune.In Marea Barent, 14 ofiteri rusi si-au pierdut viata in iulie 2019 in incendiul unui submarin, in conditii ramase 'secret de stat'.Citeste si: O chinezoaica, condamnata la 4 ani de inchisoare dupa ce a facut reportaje despre carantina din Wuhan