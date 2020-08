O noua ipoteza vizavi de explozia devastatoare din Beirut. Ce se ascunde in spatele lucrarilor menite sa securizeze depozitul cu material periculos, care au declansat dezastrul din port

Cu doar cateva zile inainte de explozia din portul Beirut, in jurul depozitului numarul 12, in care se aflau aproape 3.000 de tone de material cu potential explozibil, s-a inregistrat o activitate neobisnuita. Actionand la ordinul judecatorului superior din Liban , trei muncitori au fost trimisi sa repare o usa sparta, sa acopere o gaura intr-un perete al depozitului si sa se asigure ca toate celelalte usi erau bine inchise, conform documentelor obtinute de The Washington Post si interviurilor cu oficiali implicati in ancheta exploziei. Lucrarea a continuat pana in dupa-amiaza exploziei.Era pentru prima data din 2013, anul in care nava Rhosus a stationat incarcata cu mii de tone de nitrat de amoniu in portul din Beirut, cand au fost luate masuri concrete pentru a asigura materialul periculos. Insa, in conformitate cu documentele si interviurile, teama ca nitratul de amoniu sa fie furat, ci nu protejarea impotriva unei explozii, a fost preocuparea principala a autoritatilor.In loc sa protejeze materialul periculos, sigilarea depozitului este posibil sa fi contribuit la cresterea riscului de dezastru. Azotatul de amoniu a fost securizat atat de puternic incat, atunci cand pompierii au fost chemati in jurul orei 05:50, in dupa-amiaza zilei de 4 august, nu au putut intra pentru a opri incendiul.Angajatii portului care ar fi putut avea cheile erau plecati, a declarat cNabil Khankarli, seful pompierilor din Beirut. Un videoclip a surprins momentul in care trei pompieri incearca cu disperare sa deschida una dintre usile incuiate, in timp fumul negru dens coboara+ din ferestrele inguste ale depozitului.Ghassan Oueidat, procurorul sef al Libanului, a dispus sigilarea depozitului ca raspuns la o solicitare a Agentiei de Securitate a Statului. El a citat inventarul oficial pe care investigatorii l-au preluat din serverele portului.Oueidat, care a fost criticat pentru ca nu a luat masuri mai stricte inainte de dezastru, a declarat ca nu a fusese informat de continutul periculos al depozitului sau de riscurile complete pe care le prezinta nitratul de amoniu, atunci cand Agentia de Securitate a Statului i-a solicitat permisiunea pentru a securiza depozitul.Agentia "m-a sunat si mi-a spus ca le este frica de furt", a spus procurorul intr-un interviu. "Mi-au spus ca exista nitrati. Nu mi-au spus ca exista alte materiale. Le-am spus sa asigure locul si sa-l sigileze, astfel incat nimeni sa nu poata fura."Un raport trimis la birourile presedintelui si prim-ministrului din cadrul Agentiei de Securitate de Stat, din 20 iulie, confirma faptul ca furtul a fost preocuparea principala."Aceasta substanta este periculoasa si este folosita la fabricarea explozibililor. Daca ar fi furata, hotul ar putea folosi-o pentru fabricarea explozibililor", se arata in raportul care indica masurile care s-au luat pentru securizarea depozitului.Investigatorii spun ca nu se stie cu exactitate ce a provocat incendiul sau explozia care a declansat dezastriul. Una dintre posibilitatile cercetate este aceea ca scanteile din activitatile de sudura intreprinse de cei trei muncitori - sirieni care au parasit portul inainte de explozie si care sunt acum in arest - ar fi putut sa aprinda un incendiu care a declansat pana la urma azotatul de amoniu.