O noua varianta a coronavirusului a fost identificata in sud-estul Marii Britanii. Londra trece la nivelul maxim de restrictii

"Am identificat o noua varianta de coronavirus, care ar putea fi asociata cu raspandirea rapida in sud-estul Angliei", a spus ministrul Hancock intr-o interventie in fata parlamentului. "Analizele initiale sugereaza ca aceasta varianta creste mai repede decat variantele existente", a adaugat el."Trebuie sa subliniez in acest stadiu ca deocamdata nu exista nimic care sa sugereze ca ar fi mai probabil ca aceasta varianta sa provoace o afectiune grava, iar ultimele date clinice arata ca este foarte improbabil ca aceasta mutatie sa nu raspunda unui vaccin", a explicat oficialul britanic.Pe de alta parte, el a anuntat in aceeasi interventie ca Londra si mai multe comitate invecinate trec la nivelul maxim de restrictii antiepidemice, astfel ca incepand de miercuri acestea vor trebui sa-si inchida barurile si restaurantele, va fi limitata si mai mult socializarea, dar scolile raman deschise. Doua subdiviziuni administrative londoneze, Greenwich si Islington, au decis totusi inchiderea scolilor."Am observat in ultima saptamana o crestere foarte puternica, exponentiala, a virusului la Londra, Kent, in parti din Essex si Hertfordshire. Nu stim cat de mult aceasta este din cauza noii variante (de SARS-CoV-2), dar, indiferent care ar fi cauza, trebuie sa actionam rapid si decisiv", a indicat ministrul Matt Hancock.Guvernul britanic a elaborat un sistem de restrictii antiepidemice pe trei nivele, capitala Londra fiind in prezent la al doilea nivel.OMS spune ca este constienta de mutatie."Autoritatile cerceteaza semnificatia acesteia. Avem mai multe variante, virusul evolueaza si se schimba in timp", a spus Mike Ryan de la OMS in cadrul unei conferinte la Geneva.CITESTE SI: