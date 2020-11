O pantera neagra, care a evadat din Franta, a ajuns diva unui sanctuar pentru feline din Olanda

"Era foarte tematoare la inceput, ca orice animal domesticit pe care noi il primim aici", a declarat Robert Kruijff, directorul Lion Foundation (Stichting Leeuw), care administreaza in nordul Olandei un parc zoologic si un centru pentru ingrijirea animalelor salbatice."Dar, in prezent, ea este o veritabila diva, se comporta ca si cum ar fi centrul universului", a glumit specialistul olandez.Denumita Akilla, pantera a devenit in septembrie 2019, impotriva vointei sale, eroina unei intamplari rocambolesti.Animalul a aparut pe prima pagina a ziarelor, dupa ce a fost vazut plimbandu-se pe acoperisul unui imobil din Armentieres, un oras din nordul Frantei. Pe atunci in varsta de cateva luni, pantera fugise printr-o fereastra lasata deschisa a cladirii in care locuia, fiind ulterior capturata de pompierii francezi.Inainte de a fi furata, a fost gazduita temporar de o gradina zoologica, in asteptarea transferului sau catre o organizatie specializata ce preia animale domestice.In ianuarie, "o olandeza al carei prenume este Betty", a contactat sanctuarul condus de Robert Kruijff, spunand ca "un prieten al unui prieten se plimba cu o pantera neagra intr-o masina"."Atunci am contactat autoritatile olandeze", isi aminteste directorul sanctuarului, care gazduieste 35 de feline in centrul sau din Olanda si 13 lei in Africa Dupa discutii intre ministerele olandeze si franceze, Lion Foundation (Stichting Leeuw) a primit aprobarea pentru a gazdui pantera.La sosirea ei in acel sanctuar, Akilla prezenta aceleasi caracteristici ca cele ale animalului furat in Franta, inclusiv aceea ca avea ghearele taiate.O comparatie ADN este in curs de a fi realizata pentru a se stabili daca este vorba intr-adevar despre pantera vazuta in Armentieres, a anuntat joi Parchetul din orasul francez Lilles.Asociatia franceza Action Protection Animale, specializata in anchete si confiscari ale animalelor maltratate, a reusit de curand sa reconstituie traseul urmat de aceasta felina."Nu avem o dovada formala ca este vorba cu adevarat despre pantera din Armentieres, pentru ca acel animal nu avea un numar de identificare, dar toate elementele, inclusiv talia si culoarea, corespund, deci exista destul de putine dubii", a declarat Anne-Claire Chauvancy, presedintele acestei asociatii.