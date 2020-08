O pereche de ochelari care i-au apartinut lui Gandhi au fost vanduti la licitatie cu 288.000 de euro. "I-am gasit in cutia noastra de scrisori"

"I-am gasit acum patru saptamani in cutia noastra de scrisori, lasati de un domn al carui unchi i-a primit chiar de la Ghandi. Un rezultat incredibil pentru un obiect incredibil", a scris vineri seara, pe Instagram, casa de licitatii.Aceasta pereche de ochelari de vedere cu rame aurite a fost estimata intre 10.000 si 15.000 de lire sterline (11.000-17.000 de euro). A fost lasata intr-un plic in cutia de scrisori a casei de licitatii. "Unul dintre colegii mei a gasit-o, a deschis plicul si a gasit un mesaj care indica ca "acesti ochelari i-au apartinut lui Ghandi", a povestit pentru Sky News comisarul de licitatie Andrew Stowe.Ghandi i-a oferit ochelari in 1920 unchiului vanzatorului, care lucra in acea perioada pentru British Petroleum in Africa de Sud, potrivit East Bristol Auctions. "Credem ca i-a fost oferita de Ghandi drept multumire pentru o actiune buna".