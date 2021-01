O persoana din opt din Anglia a avut deja COVID-19. Mortalitatea in ianuarie a ajuns la un nivel urias

O persoana din 10 in Tara Galilor, una din 13 in Irlanda de Nord si una din 11 in Scotia au contractat COVID-19 in aceeasi perioada, potrivit Oficiului pentru Statistici Nationale (ONS). Studiul se bazeaza pe teste de anticorpi realizate in mod aleatoriu in randul populatiei si care permit totodata identificarea persoanelor asimptomatice, nu doar a celor testate pozitiv si care prezinta simptome.Al treilea val al pandemiei de COVID-19, cel mai ucigas, se manifesta in aceasta perioada in Marea Britanie, o tara care a raportat aproape 90.000 de decese din randul persoanelor testate pozitiv cu SARS-CoV-2, cel mai grav bilant din Europa.In fata raspandirii ample a noului coronavirus, atribuita unei noi tulpini care este considerata extrem de contagioasa si ar fi aparut in Marea Britanie, natiunile care compun Regatul Unit au decis sa intre din nou in lockdown si sa isi inchida scolile, folosind calendare diferite, fiecare dintre natiuni alegandu-si propria strategie de criza.In Scotia, desi restrictiile "incep sa aiba un impact" in ceea ce priveste scaderea numarului de infectari, acest lockdown, prevazut initial sa dureze pana la sfarsitul lunii ianuarie, va ramane in vigoare "cel putin pana la jumatatea lunii februarie", a anuntat marti prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon."Orice relaxare a carantinei atunci cand numarul cazurilor ramane foarte ridicat, desi este in scadere, ar putea foarte repede sa inverseze tendinta si sa agraveze situatia", a precizat politiciana scotiana.In Anglia, cea mai populata natiune din cadrul Marii Britanii, cu 56 de milioane de locuitori, restrictiile sunt prevazute sa ramana in vigoare pana pe 31 martie, dar o reexaminare a lor a fost programata pentru jumatatea lunii februarie.Potrivit OMS, mortalitatea la nivel global pentru prima saptamana din ianuarie a fost cu 45,8% mai mare decat media calculata pentru acelasi interval din ultimii cinci ani in Anglia si in Tara Galilor. OMS a avertizat totusi ca aceste date ar putea fi afectate de o intarziere a inregistrarilor de decese care s-au produs in timpul vacantelor de sfarsit de an.Londra, deosebit de afectata de cel mai recent val al pandemiei, a inregistrat o crestere cu aproape 85% a numarului de morti in raport cu media inregistrata in aceeasi saptamana din ultimii cinci ani.Ministrul Sanatatii, Matt Hancock, care a contractat COVID-19 anul trecut, a anuntat marti pe Twitter ca va ramane in carantina pana duminica dupa un posibil contact cu o persoana infectata cu noul coronavirus.