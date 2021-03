Spania informeaza ca o persoana vaccinata cu AstraZeneca a murit si o alta a facut tromboza in urma vaccinarii

Cazurile de tromboza din Spania

Vaccinarea cu AstraZeneca a fost suspendata in Spania

Totodata, Ministerul Sanatatii din Spania a informat si despre un alt caz de tromboza la o persoana care a fost imunizata in acelasi interval de timp.Ministerul Sanatatii spaniol a explicat ca au fost inregistrate doua noi notificari privind suspiciuni de reactii adverse in baza de date FEDRA a Sistemului Spaniol de Supraveghere Farmaceutica, coordonat de Agentia Spaniola a Medicamentului si a Produselor Sanitare (AEMPS): ''O persoana decedata si o alta cu tromboza venoasa profunda''. Aceste trei cazuri (primul a fost detectat la 15 martie) s-au inregistrat in contextul in care in Spania au fost vaccinate cu AstraZeneca 975.661 de persoane, aminteste Ministerul Sanatatii din aceasta tara.''Este vorba despre trei cazuri de episoade de tromboza care in sine, desi deloc frecvente, se pot produce la nivelul populatiei generale. Cele trei cazuri au particularitatea ca episoadele de tromboza au fost asociate cu o reducere a numarului de plachete sangvine'' (trombocite - n.r.), a explicat Ministerul Sanatatii.AEMPS, impreuna cu restul agentiilor de reglementare, ''strang informatii si efectueaza o investigatie exhaustiva'' pentru a afla daca exista o posibila relatie cauzala, dincolo de relatia temporala cu momentul administrarii vaccinului.Potrivit comunicatului citat, '' evaluarea acestui tip de semnale poate duce la gasirea unei cauze care sa nu aiba legatura cu administrarea vaccinului sau, in situatia in care (reactia) poate fi pusa pe seama vaccinului, sa se incerce reducerea la minimum a riscurilor, cum ar fi, de exemplu, identificarea factorilor care predispun la aparitia acestui tip de tromboza si limitarea utilizarii vaccinului atunci cand este identificat acest factor de risc''.Ministerul Sanatatii a amintit ca vaccinarea cu AstraZeneca a fost suspendata in Spania (ca si in alte tari europene) pentru cel putin doua saptamani, in asteptarea rezultatelor Agentiei Europene pentru Medicamente si a altor agentii de resort.Potrivit EFE, ministerul spaniol a publicat respectivul comunicat chiar in ziua in care s-a aflat despre moartea unei profesoare de 43 de ani, in Marbella (sud), de o hemoragie cerebrala, dupa ce a primit vaccinul AstraZeneca la 3 martie.