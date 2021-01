O pisica a fost regasita in mod miraculos, la trei ani dupa ce stapana ei a murit in urma unei alunecari de teren din California

Intreaga familie a fost convinsa ca pisica a disparut in teribilele alunecari de teren de atunci si ca a murit alaturi de proprietara sa, Josie Gower, si de alte 22 de persoane. Dar Patches a fost gasita in viata trei ani mai tarziu si l-a recunoscut imediat pe partenerul lui Josie. Barbatul a reusit sa supravietuiasca tragediei din 2018, scrie publicatia abcnews Patches a fost gasita pe strada si, considerata ratacita, a fost dusa intr-un centru. Operatorii au descoperit ca are un microcip care ii dezvaluie identitatea. Responsabilii de la Adapostul pentru Animale (ASAP) din Santa Barbara, California, au impartasit povestea lui Patches pe social media."A fost un soc sa descoperim, la scanarea microcipului, ca ea era, de fapt, una dintre pisicile pierdute de mult timp. Am putut contacta familia si a avut loc o reuniune pe care nimeni nu a mai crezut-o posibila", a declarat unul dintre membrii ASAP, intr-o declaratie pe retelele sociale.Patches nu s-a indepartat foarte mult de zona afectata puternic de alunecarile de teren din 2018, fiind gasita la 500 de metri de casa ei. Pisica se afla acum in ingrijirea familiei lui Josie Gower, stapana sa.