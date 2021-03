VIDEO O planeta asemanatoare Pamantului a fost descoperita de astronomi. Anul dureaza o zi si jumatate

Planeta Gliese 486 b

Temperatura medie, 430 de grade Celsius

Exoplaneta are o compozitie similara Pamantului

Aceasta exoplaneta, denumita Gliese 486 b, orbiteaza in jurul unei stele din categoria piticelor rosii, la 26 de ani-lumina de Soare si este de aproximativ 1,3 ori mai mare si de 2,8 ori mai grea decat Terra, conform unui nou studiu.Gliese 486 b incheie o orbita completa in jurul stelei sale la fiecare 1,47 zile terestre si traverseaza spatiul trecand prin fata stelei sale, din perspectiva noastra, ceea ce o face mult mai usor de studiat. In plus, astronomii au reusit sa masoare masa acestei stele si au ajuns la concluzia ca are aproximativ 30% din masa Soarelui. Echipa de astronomi care a descoperit planeta Gliese 486 b a ajuns la concluzia ca temperatura medie la suprafata sa este de aproximativ 430 de grade Celsius - fiind probabil suficient de "rece" pentru a mentine o atmosfera, dar si suficient de fierbinte pentru a putea studia respectiva atmosfera de la distanta.Combinatia de "caracteristici fizice si orbitale ale lui Gliese 486 b o confirma drept "Piatra din Rosetta" pentru cercetarea atmosferelor exoplanetelor telurice", conform coordonatorului acestui studiu, Trifon Trifonov, de la Institutul Max Planck pentru Astronomie din Heidelberg, Germania. Piatra din Rosetta, descoperita in 1799, este o stela egipteana, datand din anul 196 i.Hr., din timpul domniei regelui Ptolemeu al V-lea, care are trei inscriptii ale aceluiasi text in trei limbi antice diferite.Trifonov si colegii sai au descoperit planeta Gliese 486 b folosind spectrograful CARMENES ("Calar Alto high-Resolution search for M dwarfs with Exo-earths with Near-infrared and optical Echelle Spectrographs"), ce este instalat pe telescopul cu diametrul de 3,5 metri de la Observatorul Calar Alto din Spania.CARMENES descopera planete prin metoda "vitezei radiale", identificand mici fluctuatii in miscarea unor stele, provocate de atractia gravitationala exercitata asupra lor de planete aflate pe orbita. Acest instrument a identificat o astfel de mica fluctuatie in cazul stelei Gliese 486, o fluctuatie care se repeta la fiecare 1,47 de zile terestre.Apoi, dupa descoperirea planetei, astronomii au inceput sa o studieze cu ajutorul telescopului spatial TESS, apartinand NASA (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Dupa cum o sugereaza si numele, TESS poate observa exoplanetele detectand micile fluctuatii din luminozitatea stelelor pe care acestea le tranziteaza, atunci cand exoplanetele trec prin fata respectivelor stele, din perspectiva telescopului TESS.La randul sau, TESS a identificat o scadere de stralucire a stelei Gliese 486, care se produce la interval de timp de 1,47 zile, confirmand descoperirea facuta cu spectrograful CARMENES.Ulterior, echipa coordonata de Trifonov a inceput sa studieze datele obtinute de instrumentele TESS si CARMENS pentru a afla mai multe despre noua exoplaneta. De asemenea, cercetatorii au apelat si la un alt instrument, spectrograful MAROON-X ("M-dwarf Advanced Radial-velocity Observer of Neighboring Exoplanets"), instalat pe Telescopul Gemini North (8,1 metri in diametru) din Hawaii.Ei au determinat astfel masa exoplanetei din datele cu privire la viteza radiala si dimensiunea din observatiile obtinute in perioada de tranzit prin fata stelei mama. Aceste doua valori, la randul lor, au dezvaluit densitatea planetei Gliese 486 b - care este de aproximativ 7 grame pe centimetru cub, adica relativ apropiata de cea terestra (5,5 grame pe centimetru cub). Astfel, ei au ajuns la concluzia ca aceasta exoplaneta are o compozitie bazata pe un amestec de fier si silicat, similara Pamantului.Temperatura la suprafata este insa mai apropiata de cea de pe Venus si, astfel, Gliese 486 b nu este una dintre planetele pe care se considera ca ar putea exista viata asa cum o cunoastem noi, conform lui Trifonov, care a precizat ca ar fi vorba despre o lume "fierbinte si uscata, animata de eruptii vulcanice si de rauri clocotitoare de lava".In plus, pentru ca are o orbita foarte apropiata de steaua mama, Gliese 486 b se afla intr-o relatie de rotatie sincrona cu aceasta si are mereu aceeasi emisfera indreptata spre steaua sa - asa cum este Luna fata de Pamant sau Mercur fata de Soare.