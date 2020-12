O profesoara a continuat sa predea cu masca de oxigen pe fata, inainte sa fie rapusa de COVID-19

Profesoara preda la elevii de clasa a 3-a prin telefon, pentru cei care nu aveau acces la Internet. Ea era spitalizata pentru pneumonie si COVID-19.In scurt timp starea sa de sanatate s-a agravat si medicii au apelat la ventilatie artificiala. Femeia a decedat la data de 11 decembrie, lasand in urma trei copii si un nepot.Femeia locuia in una dintre comunitatile americane cel mai grav lovite de epidemia de COVID-19, aici inregistrandu-se in luna mai cea mai mare rata de infectare per capita, peste cea din New York si New Jersey. Pana acum, in aceasta comunitate s-au inregistrat peste 20.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus si 731 de decese, la o populatie de circa 173.000 de oameni, conform edupedu.ro. CITESTE SI: VIDEO Drama primului roman condamnat la inchisoare pentru zadarnicirea combaterii bolilor: avea dizabilitati mintale grave si statea pe strazi