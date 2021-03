O protestatara anti-restrictii din Danemarca a fost condamnata la inchisoare

Confuzii privind declaratiile femeii

Instanta din Copenhaga a gasit-o vinovata "ca a contribuit prin actiunile sale la violenta impotriva politiei si la o perturbare grava a ordinii publice" in timpul unei demonstratii din 9 ianuarie a grupului danez antirestrictii "Men In Black", conform hotararii, potrivit Hotnews.ro In timpul unui discurs , femeia ar fi strigat in megafon "Esti gata sa mergi si sa distrugi orasul intr-un mod non-violent?". Instanta a explicat ca nu a retinut expresia "non-violent" din cauza utilizarii repetate a cuvantului "distruge".Aplicarea dispozitiei care permite dublarea sentintei a starnit proteste din partea mai multor alesi ai stangii daneze. Articolul de lege impotriva criminalitatii nu ar fi trebuit niciodata aplicat. Nu ar trebui sa ne temem de o sentinta dublata pentru o demonstratie impotriva guvernului", a reactionat pe Twitter deputatul de centru-stanga Kristian Hegaard.