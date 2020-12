VIDEO O racheta Soiuz avand la bord un satelit francez, lansata de la baza din Guyana Franceza. Satelitul, utilizat pentru aparare si securitate

Racheta de constructie ruseasca a fost lansata de la centrul spatial din apropiere de Kourou la ora 16:42 GMT, potrivit unei transmisiuni video a operatorului Arianespace. Lansarea fusese preconizata initial pentru ziua de luni, dar a trebuit amanata din cauza conditiilor meteo nefavorabile.Satelitul CSO-2 este utilizat de Agentia spatiala franceza (CNES) si de Agentia franceza de achizitii in domeniul apararii (DGA) in numele Ministerului Apararii din Franta.CSO-2 va fi utilizat pentru observatii terestre in scopuri de aparare si securitate, precum si pentru a capta imagini la o rezolutie extrem de ridicata in spectrele vizibil si infrarosu. Satelitul urmeaza sa fie plasat pe o orbita joasa a Pamantului.Pentru consortiul european Arianespace, este cea de-a 10-a lansare a unei rachete din anul acesta. Este totodata cea de-a 25-a misiune Soiuz lansata de la baza spatiala din Guyana Franceza.