VIDEO O reclama in care un barbat mananca un liliac, investigata de autoritatile din Australia

Reclama firmei de echipamente de exterior Boating Camping Fishing Store (BCF) a fost vizionata de peste 250.000 de ori pe YouTube.In ea, un barbat glumeste ca pandemia de COVID-19 a fost cauzata de cineva care a mancat un liliac.Desi primele cazuri au aparut la o piata de animale vii din Wuhan ( China ), pana in prezent nu a fost furnizata o dovada definitiva cu privire la originea si raspandirea virusului."Ad Standards a primit o serie de reclamatii cu privire la reclama din campania de vara a BCF si este in curs de evaluare a acestor reclamatii pentru a vedea daca ele ridica o problema", a declarat pentru BBC un purtator de cuvant al Advertising Standards Bureau.Un purtator de cuvant al BCF declarase anterior presei australiene ca respectiva campanie publicitara incurajeaza oamenii sa isi exploreze propria curte, in conditiile in care numerosi australieni isi vor petrece vara acasa."Bineinteles ca intelegem severitatea pandemiei si raspandirii COVID-19, insa este clar ca reclama se incadreaza in acelasi spirit", a precizat firma.Reclamele BCF nu sunt insa straine de controverse, ele gasindu-se pe lista reclamelor cu cele mai multe plangeri din Australia, atat in 2016, cat si in 2018.Relatiile dintre Australia si China s-au deteriorat anul trecut pana la cel mai scazut nivel din ultimele decenii, sustin expertii.Australia a sustinut o ancheta globala cu privire la originile coronavirusului in luna aprilie, despre care un inalt diplomat chinez a sustinut ca a indicat pur si simplu spre China.De atunci, importurile australiene au fost in centrul atentiei, in timp ce studentii si turistii chinezi au fost avertizati sa nu calatoreasca in Australia, invocandu-se temeri legate de rasism.In noiembrie, China a impus taxe pe vinul australian de pana la 212%, precizand ca acestea sunt masuri temporare antidumping pentru a opri importurile subventionate de vin australian.