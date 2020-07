O statuie celebra din Copenhaga, vandalizata. Mesajul "Peste Rasist" a fost scris pe ea

Mesajul "Peste Rasist" a fost scris cu un pulverizator de vopsea pe stanca pe care a fost montata statuia, a relatat tabloidul Ekstra Bladet.Nu este cunoscut cu exactitate momentul in care a avut loc incidentul, insa celebra statuie daneza a fost de-a lungul anilor tinta unor vandali si protestatari, care au vopsit-o in diverse culori si chiar i-au taiat capul si unul dintre brate. La un moment dat, "Mica Sirena" a fost drapata cu o burka.In ianuarie, mesajul "Free Hong Kong " a fost scris cu vopsea rosie la baza statuii.Statuia "Mica Sirena", inspirata din povestirea omonima a scriitorului danez Hans Christian Andersen, a fost inaugurata in portul din Copenhaga in anul 1913.Recent, si alte statui din Danemarca au fost vandalizate, inclusiv statuia misionarului danezo-norvegian Hans Egede din Copenhaga, care a fost vopsita in rosu. Hans Egede este creditat cu infiintarea orasului Nuuk, capitala Groenlandei, in 1728.