O tanara a fost fortata sa doarma pe strazile din Amsterdam, dupa ce agentul de turism i-a anulat rezervarea la hotel

Zea Hudson, o tanara britanica de 26 de ani, a ajuns weekendul trecut la hotelul din Amsterdam, insa nu a fost lasata sa se cazeze intrucat agentul prin care isi planificase sederea ii anulase rezervarea cu o saptamana mai devreme, scrie Daily Mail Zea Hudson isi rezervase zborurile si sederea la hotel, alaturi de iubitul ei, prin Loveholidays in Februarie. Zea platise 1600 de euro pentru aceste servicii. Singurele camere disponibile in momentul in care au ajuns la hotel costau 800 de euro de persoana, mult peste bugetul lor de 500 de euro.Tanara a povestit pe contul ei de Tik Tok a cum a hoinarit pe strazi 48 de ore, timp in care a si plouat, pana a gasit un loc de cazare pe care sa-l poata plati. Cei doi au dormit intr-un tunelm intrucat nu le era permisa sederea in centrul orasului."M-am simtit foarte vulnerabila. Eram complet speriata. Se facea foarte intuneric si eram nelinistita pentru ca nu stii cu ce tip de persoane te intalnesti intr-o tara straina.", isi aminteste Zea Hudson.