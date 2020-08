O tanara declarata moarta de catre paramedici a deschis ochii pe masa de la morga. "Erau pe punctul de a o imbalsama"

Timesha Beauchamp suferea de o boala care o tinea imobilizata la pat. Intr-o zi, familia a chemat ambulanta pentru ca nu parea sa mai aiba semne vitale.Paramedicii au facut manevre de resuscitare, insa, neobtinand niciun raspuns, au declarat decesul, potrivit The Guardian Insa, tanara a deschis ochii pe masa de la morga. "Erau pe punctul de a o imbalsama, ceea ce este infiorator daca ne gandim ca imediat a deschis ochii", a declarat avocatul familiei, potrivit The Guardian.In urma incidentului, Timesha a fost transportata la spital in stare critica. "Sunt devastata. Cineva a decis ca fiica mea este decedata, dar nu este asa", a declarat Erica Lattimore, mama tinerei.