Varianta hibrid de coronavirus detectata in Vietnam. Cat de periculoasa este combinatia intre tulpina indiana si cea britanica

Varianta indiana cu mutatii care apartin variantei britanice

Noua varianta este mai transmisibila

Varianta hibrid se raspandeste rapid pe calea aerului , scrie ziarul online VnExpress, citat de Reuters.Dupa ce a oprit cu succes raspandirea coronavirusului in cea mai mare parte a anului trecut, Vietnamul se lupta acum cu un focar ce se raspandeste mai repede.Aproape 3.600 de persoane au fost infectate in 31 din cele 63 de orase si provincii ale sale de la sfarsitul lunii aprilie, reprezentand peste jumatate din totalul infectiilor in tara."Dupa executarea secventierii genomice la pacientii nou detectati, am descoperit o noua varianta care este un amestec de tulpini indiana si britanica", a declarat Nguyen Thanh Long."Mai precis, este o varianta indiana cu mutatii care apartin initial variantei britanice", a spus el. VnExpress il citeaza pe Long spunand ca Vietnamul va anunta lumii noua varianta descoperita in curand.Vietnamul a raportat anterior sapte variante de virus: B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7 (varianta din Marea Britanie), B.1.351, A.23.1 si B.1.617.2 (varianta indiana).Culturile de laborator ale noii variante, care este mult mai transmisibila decat tipurile cunoscute anterior, au dezvaluit ca virusul s-a replicat foarte repede, explicand de ce atat de multe noi cazuri au aparut in locatii diferite intr-o perioada scurta, a mai spus Long.Tara din sud-estul Asiei a inregistrat 6.396 de cazuri de coronavirus pana acum, cu 47 de decese.