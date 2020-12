VIDEO Oamenii de stiinta anunta detectarea in premiera a unor emisii radio de la o exoplaneta

Observatii suplimentare asupra acestui sistem stelar

Cercetatorii au comparat datele inregistrate cu cele obtinute din observatii asupra planetei Jupiter, tinand insa cont de faptul ca aceste date provin de la un sistem stelar aflat la zeci de ani lumina distanta. Una dintre cele trei stele vizate a iesit in evidenta: Tau Bootes, pe orbita careia se afla cel putin o exoplaneta. Daca aceste date vor fi confirmate, ar putea deschide calea spre o mai buna intelegere a campurilor magnetice ale exoplanetelor in particular si in general o mai buna intelegere a planetelor aflate pe orbita altor stele decat Soarele."Prezentam unul dintre primele indicii de detectare a unei planete in spectrul radio", a declarat Jake Turner, astronom la Universitatea Cornell si coordonator al noului studiu. "Noi consideram ca este vorba de o emisie produsa chiar de planeta. Pornind de la puterea si polarizarea semnalului radio si de la campul magnetic al planetei a, ajuns la concluzia ca datele sunt compatibile cu predictiile teoretice".Insa Turner si colegii sai nu sunt complet siguri ca semnalul pe care l-au detectat provine intr-adevar de la planeta botezata Tau Bootes b si pentru verificarea acestor date au solicitat desfasurarea de observatii suplimentare asupra acestui sistem stelar aflat la 51 de ani lumina de Soare, in constelatia Bootes.Noul studiu a pornit de fapt de la Jupiter. Oamenii de stiinta au studiat in prealabil emisiile radio ale gigantului sistemului planetar si au acordat masuratorile pentru a reflecta distanta de la aceasta planeta si Soare si distanta de la Jupiter la Pamant, in vederea folosirii acestor date in interpretarea observatiilor cu privire la exoplanete.Cercetatorii au consultat observatii facute in 2016 si 2017 de catre radiotelescopul olandez Low Frequency Array (LOFAR). Pe langa potentialul semnal radio detectat ca provenind de la Tau Bootes b, cercetatorii au raportat si posibila identificare a unui semnal provenit de la steaua Upsilon Andromedae sau de la o planeta de pe orbita acesteia - insa acest semnal era chiar si mai slab decat cel detectat in cazul exoplanetei Tau Bootes b.Oamenii de stiinta sunt interesati de detectarea emisiilor radio de sursa planetara pentru ca acest tip de informatii ii ajuta sa inteleaga caracteristicile campurilor magnetice ale planetelor vizate. La randul lor, datele despre aceste campuri magnetice pot arata daca o planeta are o atmosfera (protejata de campul magnetic) si pot oferi si alte informatii cu privire la structura si istoria unei astfel de exoplanete."Am aflat de la Jupiter cum trebuie sa arate aceste emisii radio. Am inceput sa le cautam si in sistemele stelare indepartate si iata ca le-am gasit", a mai sustinut Turner.Acest studiu va fi prezentat pe larg intre paginile publicatiei Astronomy & Astrophysics si este deja accesibil online.