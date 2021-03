Mii de oameni au manifestat in Germania impotriva restrictiilor din pandemie

La Dresda, sute de sustinatori ai miscarii Querdenken formata din oameni care nu cred in Covid , activisti de dreapta si oameni care se opun vaccinarii, au manifestat pe strazi desi protestele sunt interzise. "Am actionat de la primele ore ale diminetii pentru a face ca interdictia sa fie respectata", a declarat un purtator de cuvant al politiei.Multi dintre participantii la protest nu purtau masti, desi purtarea mastii este obligatorie.Manifestantii au scandat mai multe sloganuri, intre care si: "Pandemia s-a incheiat".La Berlin, aproximativ 1.000 de protestatari s-au strans in fata Ministerului Sanatatii. 50 de persoane au fost vizate de politisti pentru ca au incalcat normele de siguranta si sanatate. Au fost prezenti si aproximativ 12 contramanifestanti, unii dintre ei strigand: "O sa va vaccinam pe toti".La Stuttgart, sute de oameni s-au reunit avand deviza: "Ajunge". 70 pana la 90 la suta dintre manifestanti nu purtau masti si nu respectau distantarea fizica.Si la Munchen a avut loc un protest cu mii de participanti. Manifestatia a fost oprita de politie pentru ca participantii nu respectau conditiile impuse.La Dusseldorf, 2.000 de oameni au protestat fata de resstrictii, iar la Hanovra au manifestat aproape 800 de oameni.