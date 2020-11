Primul aeroport din Europa in care oamenii se vor putea testa inainte de zbor pentru a evita carantina

Incepand din luna decembrie, pasagerii care calatoresc intre Roma si unele destinatii din Statele Unite vor putea fi testati pentru coronavirus cu 48 de ore inainte de plecare si la sosirea pe aeroport, pentru a evita carantina obligatorie de 14 impusa de Italia calatorilor care sosesc in tara.Aeroporti di Roma (ADR), divizia grupului italian din sectorul infrastructurii Atlantia care administreaza aeroportul Fiumicino, a anuntat ca noul protocol va fi valid pentru persoanele care calatoresc de pe aeroporturile New York JFK, Newark si Atlanta.Intr-un comunicat separat, Delta Air Lines a anuntat ca pe 19 decembrie va redeschide rutele intre aeroportul Hartsfield-Jackson Atlanta, din Georgia , si Roma, pentru persoanele care calatoresc pentru munca, sanatate sau studii.In septembrie, pentru a relua traficul intern, operatorul Alitalia a experimentat testarea pentru Covid-19 a pasagerilor de pe unele curse intre aeroporturile Fiumicino din Roma si Linate, din milano, care sunt cele mai mari hub-uri din Italia.Cu toate acestea, guvernul a restrictionat treptat circulatia intre regiuni, pentru a tine sub control al doilea val de infectii cu noul coronavirus, iar Milano este in prezent intr-o carantina partiala.Guvernul italian este asteptat sa isi dea acordul in urmatoarele zile pentru zborurile pe ruta SUA cu pasageri testati pentru noul coronavirus. Potrivit ADR, aprobarea oficiala de catre guvern le va permite sa ofere astfel de zboruri si intre Roma si Munchen si Roma si Frankfurt.Citeste si: Trump face primul pas spre recunoasterea infrangerii. El afirma ca va parasi Casa Alba daca este confirmata victoria lui Biden