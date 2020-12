Obama, Bush si Clinton, pregatiti sa se vaccineze in direct impotriva COVID-19

Barack Obama, in varsta de 59 de ani, a subliniat ca are "intru totul incredere" in autoritatile sanitare ale tarii, intre care imunologul Anthony Fauci, o personalitate stiintifica foarte respectata in Statele Unite."Daca Anthony Fauci imi spune ca acest vaccin este sigur si poate proteja de COVID-19, nu voi ezita sa ma injectez", a declarat el intr-un interviu acordat postului de radio SiriusXM, din care au fost postate fragmente miercuri pe YouTube."Promit ca, atunci cand va fi disponibil persoanelor mai putin vulnerabile, ma voi vaccina. As putea sa o fac la televiziune sau in asa fel incat sa se filmeze, pentru ca oamenii sa poata vedea ca am incredere in stiinta", a spus el.Un reprezentant al lui George W. Bush a declarat ulterior la CNN ca fostul presedinte republican, in varsta de 74 de ani, este de asemenea dispus sa promoveze vaccinuri impotriva covic-19."Vaccinurile trebuie, intr-o prima faza, sa fie considerate sigure si sa fie administrate populatiiilor prioritare", a declarat Freddy Ford "Presedintele Bush isi va astepta si el randul si se va vaccina bucuros in fata camerelor de filmat", a adaugat el.Un purtator de cuvant al lui Bill Clinton, Angel Urena, a anuntat tot la CNN ca fostul presedinte democrat, in varsta de 74 de ani, se va vaccina in mod public "daca acest lucru ii poate indemna pe americani sa faca la fel".Cotidianul The Washington Post (WP) ii indeamna joi, intr-un editorial, pe presedintele ales Joe Biden , in varsta de 78 de ani, si pe vicepresedinta sa Kamala Harris, in varsta de 56 de ani, sa se vaccineze in direct, la televiziune, pentru a-i convinge pe sceptici - numerosi in Statele Unite, in contextul dezvoltarii rapide a unor vaccinuri impotriva COVID-19.Citeste si: