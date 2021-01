Obama, despre violentele de la Capitoliu: Sunt o rusine, dar nu o surpriza

"Istoria va retine pe buna dreptate violentele de astazi de la Capitoliu, instigate de un presedinte in exercitiu ( Donald Trump - n.r.) care a continuat sa minta in legatura cu rezultate unor alegeri legitime, ca un moment de mare dezonoare si rusine pentru natiunea noastra", a transmis Obama printr-un mesaj postat pe retelele de socializare."Insa ar insemna sa ne pacalim singuri daca le-am trata ca o surpriza totala", a adaugat fostul presedinte democrat."De doua luni, un partid politic si ecosistemul media care il insoteste au fost de prea multe ori reticenti in a le spune sustinatorilor sai adevarul, si anume ca nu au fost alegeri extrem de stranse si ca presedintele ales (Joe) Biden va fi investit la 20 ianuarie", a mai scris Obama."Discursul lor fantezist s-a indepartat ca o spirala de realitate si se bazeaza pe ani de resentimente sadite. Acum vedem consecintele, stimulate intr-un crescendo violent", a adaugat el.Obama a mai precizat ca liderii republicani au de ales intre "a continua sa mearga in jos pe acest drum si sa amplifice focurile dezlantuite" si "realitate" si "primii pasi pentru stingerea flacarilor"."Ei pot alege America ", a subliniat fostul lider de la Casa Alba , in mandatul caruia Joe Biden a fost vicepresedinte.Citeste si: Bill Clinton denunta "un asalt fara precedent" contra institutiilor americane