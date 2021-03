Obezitatea este un factor major de risc in decesele COVID-19, releva un studiu global

Nivelurile de mortalitate din cauza coronavirusului sunt de 10 ori mai mari in cazul natiunilor unde cel putin 50% dintre adulti sunt suprapoderali, sunt concluziile unui studiu global dat joi publicitatii, informeaza Reuters.Raportul, care descrie o corelatie "dramatica" intre decesele asociate COVID-19 si ratele de obezitate, a ajuns la concluzia ca 90%, echivalentul a 2,2 milioane din 2,5 milioane de decese cauzate de pandemie pana in acest moment, s-au produs in tari cu niveluri ridicate de obezitate. Cercetarea a analizat statisticile referitoare la decesele cauzate de noul coronavirus realizate de Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite si datele Global Health Observatory al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) referitoare la obezitate.In mod surprinzator, au spus autorii, nu exista exemplul unei tari unde, in general, cetatenii nu sunt supraponderali sau obezi si care sa aiba rate ridicate de deces din cauza COVID-19."Sa ne uitam la tari precum Japonia si Coreea de Sud, unde exista niveluri foarte scazute de decese cauzate de COVID-19 precum si niveluri foarte reduse de obezitate in randul adultilor", a spus Tim Lobstein, consilier de specialitate in cadrul Federatiei Mondiale a Obezitatii si profesor invitat la Universitatea din Sydney, Australia , unul dintre autorii raportului."Au acordat prioritate sanatatii publice implementand o serie de masuri, inclusiv referitoare la greutatea corporala a populatiei, iar rezultatele s-au vazut in timpul pandemiei", a mai spus acesta.In schimb, raportul a descoperit ca in Statele Unite si Marea Britanie spre exemplu, atat ratele de mortalitate COVID-19, cat si nivelurile de obezitate au fost printre cele mai ridicate.Regatul Unit are a treia cea mai ridicata rata de mortalitate din cauza coronavirusului pe plan global si a patra cea mai inalta rata de obezitate - 184 de decese COVID-19 la 100.000 de locuitori, iar 63,7% dintre adulti sunt supraponderali, potrivit datelor OMS -, urmata de Statele Unite, cu 152,49 decese COVID-19 la 100.000 de locuitori, 67,9% dintre adulti fiind supraponderali.John Wilding, profesor de medicina la Universitatea din Liverpool, Marea Britanie, si presedintele Federatiei Mondiale a Obezitatii, a spus ca obezitatea ar trebui recunoscuta ca un factor important de risc in cazul COVID-19 si luata in calcul la planificarile pentru vaccinare."Este cu adevarat important sa recunoastem ca obezitatea... creste riscul", a spus acesta intr-o declaratie despre concluziile raportului. "Astfel, asemenea altor afectiuni precum diabetul si bolile cardiovasculare, persoanele care sufera de obezitate ar trebui luate in calcul pentru prioritatea timpurie la programele de vaccinare din intreaga lume".