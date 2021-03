Fortele SUA din Europa au fost intarite cu cele mai moderne obuziere

Tehnica de lupta, impreuna cu vehiculele tactice M992A3 de transport si incarcare munitie au fost predate batalionului din Mannheim, Germania, aflat in subordinea Brigazii 405 Sprijin Forte Terestre.Noile vehicule blindate, care au intrat acum in stocul US Army din Europa, vor spori capacitatea de lupta a trupelor americane, promovand in acelasi timp stabilitatea si securitatea in regiune, se precizeaza intr-un comunicat al Fortele Terestre americane din Europa.La depozitul din Mannheim, cunoscut si sub numele situl Coleman, se afla peste 500 unitati de tehnica militara, printre care tancuri M1 Abrams, masini de lupta ale infanteriei M2 Bradley, obuziere autopropulsate, transportoare blindate de trupe , masini de stat major si altele, a precizat Thomas Esposito, directorul sitului Coleman.Misiunea principala a batalionului de sprijin din Mannheim este de a asigura depozitarea si mentinerea in stare de operativitate a tehnicii militare, astfel incat sa poata fi pusa la dispozitia fortelor luptatoare, in orice moment. Batalionul mai raspunde de o facilitate similara aflata in Polonia In Europa, US Army a constituit o retea de depozite, in cadrul programului de prepozitionare a tehnicii militare (APS - Army Prepositioned Stock), scopul fiind reducerea timpului de raspuns in cazul unei situatii de razboi . Deci, in afara trupelor dislocate permanent in Europa, SUA a mai adus tehnica militara pentru cel putin patru brigazi, una fiind de artilerie, militarii urmand sa fie trimisi doar in cazul iminentei unui conflict sau la exercitii.Viabilitatea APS a fost verificata in cadrul exercitiului Defender-2020, unul din obiectivele-cheie fiind predarea catre trupe si folosirea de catre acestea a echipamentelor din depozitele prepozitionate, ca parte a construirii unei forte credibile de lupta.Sistemul de depozite APS este gestionat de Brigada 405 Sprijin Forte Terestre, care mai raspunde de alte locatii aflate pe teritoriul Italiei, Olandei si Germaniei.Obuzierul autopropulsat M109A7 este cel mai recent si avansat model al sistemului de artilerie Paladin. Livrarile catre armata SUA au inceput in 2018. In plus, fata de versiunea precedenta - M109A6, are un sistem de incarcare automat si o mobilitate mai mare, ceea ce ii creste capacitatea de reactie in lupta contrabaterie. Fiecare M109A7 este insotit de o masina M992A3 de transport si incarcare munitie.Distanta maxima de tragere este de 24 km cu proiectile standard si 30 km cu proiectile asistate de rachete. M109A7 poate trage, de asemenea, cu proiectile M982 "Excalibur" de mare precizie si raza extinsa care ajunge la 40 km. Sistemele avansate de la bord i-au permis, in cadrul unui test efectuat anul trecut, sa doboare o racheta de croaziera.Pe baza M109A7 a fost realizat obuzierul XM1299, care se afla in experimente. Acesta loveste tinte la o distanta de 50 km cu proiectile standard si la 70 km cu munitie Excalibur. China si Rusia pretind si ele ca au obuziere, calibru 155, respectiv 152 mm, care lovesc tinte la distante foarte mari, Beijingul anuntand ca sistemul sau PLZ-52 lanseaza proiectile la 100 km, iar sistemul rusesc 2S35 Koalitia-SV la 70 km.