Cine este romanul care va detine cea mai importanta functie a Organizatiei de Cooperare Economica la Marea Neagra

Decizia a fost adoptata prin consens in cadrul reuniunii Inaltilor Oficiali ai OCEMN, fiind salutata de catre toate statele membre ale OCEMN.Este pentru prima data in istoria organizatiei cand Romania va detine functia de Secretar General al secretariatului Organizatiei de Cooperare Economica la Marea Neagra. De asemenea, este prima pozitie de secretar general al unei structuri de cooperare regionale obtinuta de Romania.Mandatul oficialului roman va fi preluat incepand de la 1 iulie 2021.Procesul de Cooperare la Marea Neagra a fost lansat prin semnarea Declaratiei de la Istanbul din 25 iunie 1992, avand ca obiectiv accelerarea dezvoltarii economice si sociale a statelor participante, prin intensificarea cooperarii multilaterale si folosirea avantajelor care decurg din proximitatea geografica si complementaritatea economiilor nationale. La 5 iunie 1998, statele participante au semnat Carta OCEMN - documentul fondator al organizatiei, care a intrat in vigoare la 1 mai 1999, marcand transformarea initiativei politice intr-o organizatie internationala cu caracter regional.In prezent, OCEMN cuprinde 13 state membre, respectiv Albania , Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia , Grecia, R. Moldova, R. Macedonia de Nord , Romania, Federatia Rusa, Turcia Ucraina si Serbia Romania a asigurat Presedintia-in-Exercitiu a OCEMN pe parcursul anului 2020, pentru a sasea oara de la institutionalizarea Organizatiei, in anul 1992, sub motto-ul "Bridging Shores Enhancing Cohesion".Initial, mandatul national, preluat la data de 1 ianuarie 2020, era determinat pentru semestrul I al anului. Romania si-a asumat, in conditii exceptionale, prelungirea mandatului sau pana la 31 decembrie 2020, in scopul asigurarii continuitatii presedintiilor-in-exercitiu ale organizatiei, incepand cu 1 ianuarie 2021, conducand, astfel, la deblocarea unui impas institutional, presedintia romana a organizatiei reusind sa obtina consensul si asupra succesiunii urmatoarelor presedintii.In acest sens, Presedintia-in-Exercitiu romana la OCEMN a contribuit la inregistrarea unor progrese pe palier institutional, menite sa consolideze profilul si eficienta organizatiei.