Vesti uriase de la expertii financiari: apar semne de redresare puternica a economiei mondiale, dar se mentin inca riscuri mari

Okamoto a spus ca la inceputul lunii aprilie FMI isi va actualiza estimarea actuala privind o crestere a economiei globale de 5,5% in acest an, pentru a reflecta masurile de stimulare suplimentare adoptate de Statele Unite, dar nu a oferit detalii, informeaza news.ro Intr-un discurs sustinut la China Development Forum, Okamoto si-a exprimat totodata ingrijorarea referitoare la cresterea divergentelor intre economiile avansate si pietele emergente, circa 90 de milioane de oameni coborand sub pragul saraciei extreme de la debutul pandemiei.Okamoto a spus ca China a revenit la cresterea economica anterioara pandemiei, inaintea tuturor economiilor mari, chiar daca cheltuielile private se afla in urma investitiilor.