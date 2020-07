OFICIAL: Statele Unite se retrag din Organizatia Mondiala a Sanatatii. Trump acuza gestionarea gresita a pandemiei

"Congresul a primit notificarea ca presedintele a retras oficial Statele Unite din OMS in plina pandemie", a scris pe Twitter Robert Menendez, membru democrat al Comisiei pentru relatii externe din Senatul SUA.Notificarea va fi efectiva in termen de un an, 6 iulie 2021, au precizat mai multi oficiali ai guvernului american, cel mai important contribuabil al organizatiei.Presedintele Donald Trump a lansat oficial procedura de retragere a Statelor Unite din OMS. "Congresul a primit notificarea ca presedintele a retras oficial Statele Unite din OMS in plina pandemie", a scris pe Twitter Robert Menendez, membru democrat al Comisiei pentru afaceri externe din Senatul SUA.Notificarea a fost trimisa secretarului general al ONU , Antonio Guterres, ''care este depozitarul OMS'', au mentionat responsabili americani.Natiunile Unite au confirmat, de asemenea, ca au primit luni scrisoarea de retragere a SUA din OMS.Purtatorul de cuvant al secretarului general al ONU a precizat ca Statele Unite, membru fondator al OMS in 1948, trebuie sa indeplineasca doua conditii pentru a se retrage din organizatie: sa respecte un termen de un an si sa fie la zi cu contributiile pentru organizatie.Anuntul a fost criticat de Federatia oamenilor de stiinta americani. Acesta survine ''intr-un moment in care exista cea mai mare nevoie de cooperare internationala'' si aceasta retragere ''nu va face decat sa afecteze lupta globala impotriva COVID-19'', a reactionat federatia.