Oficialii de la Kremlin cer eliberarea rusilor acuzati de complot in Belarus

Suspectii sunt - conform autoritatilor belaruse - membri ai grupului paramilitar privat "Wagner", considerat de mult timp ca fiind apropiat Kremlinului si acuzat ca isi desfasoara mercenarii in teatre de operatiuni externe."Speram ca aliatii nostri belarusi vor explica acest incident in cel mai scurt timp si ca cetatenii nostri vor fi eliberati", a declarat presei purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.El a calificat drept "fara fundament" arestarile acestor cetateni rusi, dintre care unii au luptat in conflictul din estul Ucrainei, iar Kievul a cerut extradarea lor.Peskov a confirmat vineri ca rusii arestati in Belarus lucrau pentru o societate de securitate privata, fara a o numi totusi, si ca ei tranzitau Belarus pentru a se duce in Turcia spre o destinatie neprecizata."Ei nu aveau nimic ilegal asupra lor si nu au facut nimic pentru a incalca legea", a insistat purtatorul de cuvant al Kremlinului.Aliati istorici, Rusia si Belarus au relatii tensionate de la sfarsitul anului 2019, Aleksandr Lukasenko acuzand Rusia ca vrea sa-i reduca tara la statutul de vasal si sa se amestece in scrutinul din 9 august, ceea ce Moscova dezminte.Belarus ii acuza pe cei 33 de rusi, precum si pe alti circa 200 dati in urmarire, ca ar fi incercat "sa destabilizeze" tara odata cu apropierea alegerilor prezidentiale, un scrutin agitat pentru liderul belarus care vizeaza obtinerea unui al saselea mandat.Autoritatile ii acuza pe acestia ca ar fi incercat sa organizeze impreuna cu doi opozanti incarcerati de cateva saptamani, Serghei Tihanovski si Mikola Statkevici, "tulburari in masa".La randul sau, sotia lui Tihanovski, Svetlana Tihanovskaia, candidata la alegerile prezidentiale din 9 august, considerata principala rivala a lui Lukasenko, a respins aceste acuzatii.Potrivit ei, acest scandal este o inscenare a puterii belaruse, care a arestat mercenari pe care de obicei Minskul ii lasa "sa utilizeze Belarus ca baza de tranzit" spre diverse puncte fierbinti ale globului."Nimeni nu poate crede ca acesti combatanti ne-au fost trimisi pentru alegeri. Sau ca ei voiau sa faca o revolutie aici", a declarat Tihanovskaia joi in cursul unui miting electoral la Minsk, care a reunit zeci de mii de sustinatori.Tihanovskaia l-a inlocuit in cursa pentru presedintie pe sotul sau, un video-blogger foarte popular, dupa arestarea acestuia in luna mai din motive calificate drept politice de sustinatorii sai.