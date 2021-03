Oficiul European de Lupta Antifrauda a identificat tentative de frauda cu vaccinuri in valoare de 14 miliarde de euro

''Obiectivul escrocilor este de a convinge autoritatile publice sa faca plati importante pentru a-si asigura achizitia, iar dupa aceea sa dispara cu banii'', a relatat OLAF, care a amintit ca stratageme similare s-au inregistrat si anul trecut, la inceputul pandemiei de coronavirus, cu materiale de protectie sau masti intr-un moment in care exista o penurie.CITESTE SI: " target="_blank">INTERVIU Cercetator roman la Oxford, explica in detaliu impactul vaccinului anti-COVID: "Nu vom mai avea cazuri severe"Escrocii ofera tarilor Uniunii Europene mari cantitati din vaccinuri despre care sustin ca ar proveni de la laboratoare al caror produs a fost deja aprobat de Agentia Europeana a Medicamentului, asa cum este cazul vaccinurilor produse de Pfizer-BioNTech, Moderna si AstraZeneca.In general, este vorba despre companii ''care pana de curand nu aveau activitate'' sau faceau afaceri cu marfuri complet diferite, care nu aveau legatura cu vaccinurile. In general, aceste companii isi au sediul in tari din afara Uniunii Europene, pentru ca trasabilitatea lor sa fie mai greu de realizat, a semnalat OLAF.