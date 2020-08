Cum a ajuns un ofiter al Fortelor Speciale SUA spion al serviciului de informatii militare al Rusiei

Debbins este acuzat de colaborare cu Directia Principala de Informatii (GRU), serviciul de informatii militare al Rusiei, scrie Clearance Jobs Procurorii americani il acuza pe barbat ca a colaborat cu rusii din 1997 pana in luna ianuarie a lui 2011.Legaturile lui Debbins cu rusii ar fi inceput prin mama sa care a fost cetatean naturalizat al Statelor Unite dupa ce a emigrat din Uniunea Sovietica.In 1994, avea 19 ani, Peter Debbins era un student al Universitatii Minnesota, calatorind pentru prima data in Rusia . Ulterior, a mai calatorit in Rusia in perioada 1996-1997, parte a unui program de studii din Celeabinsk. Acolo, americanul a fost abordat de serviciile de informatii ale Rusiei, evaluandu-l si testandu-i potentialul de agent secret, relateaza Hotnews.ro.Recrutarea si antrenarea lui Debbins au inceput in mod oficial in luna octombrie din 1997. De asemenea, colaborarea sa cu rusii a continuat si in perioada in care era membru al fortelor armate americane. Intre 2005 si 2010, Debbins raporta unei companii-paravan a GRU, Eastern Marketing Solutions.Debbins facea parte si din comunitatea de informatii si aparare din Statele Unite, Regatul Unit si NATO , fiind angajat de mai multi contractori din domeniul apararii.La inceputul racolarii sale, GRU i-a dat o sarcina simpla pentru ai evalua potentialul.De asemenea, GRU i-au cerut lui Debbins sa nu mentioneze oficialilor militari americani legaturile pe care le are familia sa cu Rusia sau vizitele sale in tara. Debbins avea o iubita rusoaica al carei tata era un membru al fortelor militare ruse si ar fi informat superiorii daca acesta ar fi vorbit despre intalnirile sale cu GRU.Mai mult, Debbins nu a raportat abordarea sa de catre agentii GRU serviciilor de informatii americane dupa ce a plecat din Celeabinsk, fapt care i-a determinat pe rusi sa il ia in considerare ca avand un potential bun, fiind si discret.Potrivit procurorilor americani, faptul ca nu a informat autoritatile SUA asupra abordarii sale de catre agentia de informatii a unei puteri straine arata mentalitatea unui individ care a acceptat tacit sa se intalneasca din nou cu ofiterii secreti rusi in cazul in care se va intoarce in Rusia, lucru pe care era clar ca il va face tinand cont ca era indragostit de prietena sa din Celeabinsk.Rechizitoriul procurorilor americani sustine ca "intre septembrie 1997 si iulie 1998 Debbins a locuit si lucra in Rusia. In timpul celor 10 luni acesta s-a casatorit cu iubita sa din Celeabinsk iar GRU a oficializat relatia clandestina pe care o aveau cu activul lor in ascensiune Peter Debbins"."Debbins a profitat de rolul sau in fortele armate si a tradat increderea care i-a fost acordata de catre ceilalti colegi in beneficiul unuia din cei mai importanti inamici ai nostri", a notat si raportul FBI -ului despre caz.