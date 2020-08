Ofiter din armata franceza care lucra la NATO, arestat pentru spionaj in favoarea Rusiei

"Ceea ce pot sa confirm este ca un ofiter superior este vizat de o procedura judiciara cu privire la atingere la adresa securitatii", a declarat ea.Potrivit Europe1, acest locotenent-colonel, aflat in post la o baza NATO in Italia, a fost arestat la sfarsitul vacantei de catre Directia Generala a Securitatii Interne (DGSI, serviciul de informatii interne al politiei judiciare de la Ministerul de Interne) si plasat in detentie provizorie cu privire la faptul ca a transmis documente extrem de sensibile Rusiei."Noi am luat toate masurile de aparare necesare. Acum trebuie ca justitia sa poata sa-si faca treaba cu respectarea secretului instructiei. Justitia trebuie sa spuna de ce anume este vinovat si daca este vinovat", a declarat ministrul francez al Apararii.