Olanda este prima tara din UE care acuza China de genocid impotriva uigurilor in Xinjiang. Reactia Beijingului

Textul a fost adoptat joi, 25 februarie, de catre Parlamentul Olandei cu 95 din 140 de voturi. El are caracter neconstrangator si avea nevoie de 75 de voturi pentru a fi adoptat. Partidul conservator al premierului Mark Rutte a votat impotriva acestei motiuni.Parlamentul olandez recunoaste in motiune faptul ca un "genocid este in curs in China impotriva minoritatii uigure".China a angajat in regiunea chineza Xinjiang , in nord-vest, o politica de supraveghere maxima a uigurilor, in urma multor atentate sangeroase vizand civili.Beijingul acuza miscarea separatista si islamista uigura de aceste atentate.Potrivit unor studii ale unor institute americane siaustraliene, cel putin un milion de uiguri au fost internati in "lagare" in Xinjiang.Beijingul respinge insa acest termen si vorbeste despre "centre de formare profesionala" menite sa ajute populatia sa gaseasca un loc de munca si sa o tina departe de extremism.Votul parlamentului olandez vizeaza "in mod deliberat sa murdareasca China si sa se amestece in afacerile sale interne", a denuntat vineri un purtator de cuvant al diplomatiei chineze, Wang Wenbin, care a condamnat initiativa."Faptele arata ca nu a existat vreodata vreun genocid in Xinjiang", a declarat el in fata presei.Ministrul chinez de Externe Wang Yi a anuntat luni ca PIB-ul pe cap de locuitor in Xinjiang a crescut de aproape 40 de ori in 60 de ani, iar speranta de viata a crescut de la 30 la 72 de ani. Olanda este primul stat UE care acuza China de genocid.Deputati canadieni si Departamentul de Stat american au facut, in ultimele saptamani, declaratii similare. Canada a adoptat luni o motiune similara, iar administratia Trump a acuzat luna trecuta China de genocid si crime impotriva umanitatii impotriva uigurilor in Xinjiang.Guvernul olandez nu vrea sa foloseasca cuvantul "genocid", a anuntat ministrul olandez de Externe Stef Blok, pentru ca nici ONU si niciun tribunal international nuau catalogat in acestfel situatia.Stef Blok a subliniat in fata presei, dupa votul in Parlament, ca situatia uigurilor este un "motiv important de ingrijorare".