Olanda redeschide barurile si restaurantele intr-un "risc calculat". De cand intra in vigoare masurile

Decizia a fost luata dupa ce infectiile au scazut cu mai mult de jumatate intr-o luna, ca urmare a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19.Astfel, a fost impusa o relaxare suplimentara a carantinei , care a fost in vigoare in diferite etape timp de opt luni.Pasii anteriori din ultimele saptamani au permis redeschiderea scolilor gimnaziale si servirea meselor si bauturilor pe terasele in aer liber pana la ora 20:00.Barurile si restaurantele vor avea acum permisiunea de a servi clientii in interior si de a ramane deschise pana la ora 22:00, a spus Rutte.Acasa, oamenilor li se va permite sa primeasca patru vizitatori in acelasi timp, in comparatie cu cei doi actuali.