Olanda incepe relaxarea restrictiilor dupa patru luni de lockdown sever. Interdictia de circulatie pe timpul noptii, ridicata complet

Cetatenii se vor putea deplasa pe strazi si in timpul noptii, intrucat interdictia de circulatie impusa in ianuarie va fi ridicata complet.Magazinele si terasele restaurantelor vor fi redeschise doar in anumite conditii, iar olandezii vor putea primi acasa cel mult doi vizitatori, fata de unul pana acum.Guvernul condus de Mark Rutte a optat pentru relaxarea restrictiilor , in pofida numarului ridicat de noi cazuri si avertizarilor din partea expertilor epidemiologi.Rata incidentei pe sapte zile la 100.000 de persoane este in prezent de 220.Totusi, executivul olandez se asteapta ca numarul noilor cazuri se scada rapid in contextul sporirii substantiale a numarului persoanelor vaccinate impotriva COVID-19.Pana in prezent, aproximativ 5 milioane de persoane au fost vaccinate cu cel putin prima doza in Olanda, tara cu 17 milioane de locuitori.