Conditii noi de intrare in Tarile de Jos

Conform imperatortravel.ro , din 16 martie 2021, se renunta la testul anti-gen care trebuia sa fie facut cu 4 ore inainte de imbarcarea spre Olanda , iar noul protocol arata cam asa:* Calatorii care tranziteaza aeroportul Amsterdam - Schiphol au nevoie doar de un test PCR facut cu 72 ore inainte de imbarcare.* Pentru calatorii care intra in Olanda din tarile nesigure din punct de vedere epidemiologica (in esenta, e vorba de toate tarile lumii exceptand Islanda, Australia Noua Zeelanda , Rwanda, Singapore Coreea de Sud, Thailanda si China ), acestia trebuie sa prezinte un test PCR facut cu 24 ore inainte de imbarcare. Daca nu pot sa arate un astfel de document (putine tari din lume sunt la fel de rapide ca unele laboratoare private din Romania), trebuie sa prezinte un test PCR facut cu 72 ore inainte de imbacare SI un test antigen rapid facut cu 24 ore inainte de imbarcare.Olanda a prelungit carantina nationala (lockdown) pana cel devreme pe 1 aprilie, majoritatea magazinelor neesentiale (inclusiv restaurante si baruri) fiind ferm inchise. Continua interdictia de a iesi din casa intre orele 21:00 - 4:30 in cazuri ne-esentiale