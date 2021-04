Britanicii il omagiaza pe printul Philip la Palatul Buckingham si la Castelul Windsor. Buchete de flori si mesaje de condoleante depuse in fata portilor VIDEO

Oamenii regreta decesul ducelui de Edinburg si se gandesc la regina in aceste momente triste. "Ne pare rau pentru pierderea voastra", "Odihneste-te in pace, duce!" sunt cateva dintre omagiile celor care au venit, vineri dupa-amiaza, la Palatul Buckingham.Mai multi fotografi si cameramani s-au adunat in jurul celor care au venit la Palat, potrivit reporterului BBC News Marie Jackson. Rhea Varma, din Pimlico, s-a apropiat cu bicicleta de porti si a depus flori si un bilet pe care scria: "Odihneste-te in pace, duce!". Ea a spus: "Este foarte trist. Cred ca este inceputul unei mari schimbari in tara noastra. Fara el, regina poate ca nu va mai domni prea mult".Pentru ea, ducele a fost "genul de stabilitate atat de de moda veche incat e greu de inteles. A fost o stanca ce a adus integritate". Adam Wharton-Ward, 36 de ani, a sosit de asemenea pentru a depune crini la portile Palatului. El viziteaza Londra, venind din Franta unde locuieste, dar a fost atat de emotionat de veste incat a vrut sa aduca un omagiu de dragul reginei. "Este atat de trist. A fost cu ea timp de 73 de ani. Daca nu era el, cine stie daca ea ar fi rezistat", a spus el. Felul de a fi al ducelui, a afirmat tanarul, a fost "aproape normal cu gafele sale". "Acum, normalitatea a pierit", a spus el.Politia nu permite oamenilor sa se adune in grupuri mari din cauza pandemiei. Britanici, inclusiv copii, au lasat buchete de flori si la intrarea in Castelul Windsor. Pe unul dintre mesajele agatate de flori se poate citi: "RIP Prince Philip" . Altul este adresat Majestatii Sale regina, transmitandu-i condoleante sincere.Este o atmosfera sobra la Windsor, in timp ce oamenii reflecta in liniste la vestea mortii ducelui. Aici si-a petrecut ducele de Edinburg ultimele saptamani, dupa ce a fost externat. Ultimele zile le-a petrecut alaturi de sotia sa, regina.Steagul de la Palatul Buckingham a fost coborat in berna si comunicatul cu anuntul decesului printului Philip expus la intrare.