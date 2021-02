OMS a omologat pentru utilizare in regim de urgenta vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca

Decizia deschide calea spre distribuirea a sute de milioane de doze in tarile defavorizate, care au fost pana acum private de posibilitatea demararii unor campanii de imunizare, informeaza AFP si Reuters.Aceasta procedura ajuta acele tari care nu detin mijloace proprii de stabilire a eficacitatii si inocuitatii unui medicament sa obtina un acces mai rapid la astfel de terapii. Totodata, ea permite dispozitivului COVAX, creat pentru a asigura un acces echitabil la vaccinurile anti-COVID-19, sa inceapa distribuirea dozelor.Vaccinul AstraZeneca-Oxford reprezinta marea majoritate a celor 337,2 milioane de doze de vaccinuri pe care dispozitivul COVAX, pilotat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), Alianta pentru vaccinuri (GAVI) si Coalitia pentru inovatii in privinta pregatirilor pentru epidemii (CEPI), intentioneaza sa le distribuie in primul semestru al acestui an.Aceste doze rezervate pentru COVAX sunt fabricate in Coreea de Sud, de AstraZeneca-SKBio, si in India , de Serum Institute of India (SII). Omologarea anuntata luni vizeaza aceste doua versiuni, potrivit unui comunicat emis de OMS.Saptamana trecuta, vaccinul AstraZeneca-Oxford fusese deja recomandat spre autorizare de comitetul de experti in vaccinare din cadrul OMS, pentru a fi administrat in doua doze la un interval cuprins intre opt si 12 saptamani, tuturor persoanelor de peste 18 ani, inclusiv in tarile in care circula variantele mai contagioase ale noului coronavirus.Vaccinul AstraZeneca-Oxford a fost apreciat pentru faptul ca este mai ieftin si mai usor de distribuit in comparatie cu unii dintre "rivalii" sai, inclusiv fata de cel produs de Pfizer-BioNTech, care a fost aprobat in regim de urgenta de OMS la sfarsitul lunii decembrie.Totusi, vaccinul AstraZeneca-Oxford s-a confruntat cu o serie de obstacole si de dubii legate de eficacitatea lui in randul persoanelor de peste 65 de ani si in fata unei variante a noului coronavirus, detectata initial in Africa de Sud si care este prezenta astazi in mai multe tari.OMS si expertii sai sunt insa de parere ca vaccinul AstraZeneca-Oxford raspunde perfect unei prioritati actuale: limitarea gravitatii si a mortalitatii pandemiei de COVID-19. Virusul SARS-CoV-2 a infectat aproape 109 milioane de persoane si a facut peste 2,5 milioane de victime la nivel global in putin peste un an.Infectari cu noul coronavirus au fost raportate in peste 210 tari si teritorii dupa ce primele cazuri au fost identificate in China in decembrie 2019.