OMS a raportat o crestere record a cazurilor zilnice de coronavirus la nivel mondial, pe fondul epidemiei din Europa

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Europa a raportat 96.996 de cazuri noi, fiind cel mai mare total la nivelul regiunii consemnat pana in prezent de OMS.La nivel global, numarul deceselor a urcat cu 5.514, la un total de 1,05 milioane.Recordul anterior de cazuri noi inregistrate de OMS a fost pe 2 octombrie, de 330.340 de cazuri. Agentia a raportat un numar record de decese, de 12.393, pe 17 aprilie.Pe regiuni, Europa raporteaza in prezent mai multe cazuri decat India Brazilia si Statele Unite.India a raportat 78.524 de cazuri, urmata de Brazilia, cu 41.906 si Statele Unite, cu 38.904 cazuri noi, potrivit OMS, ale carei date sunt in urma datelor zilnice raportate de fiecare tara.Potrivit unei analize Reuters a datelor mai recente, infectiile cu COVID-19 cresc in 54 de tari, inclusiv in Argentina, Canada si o mare parte din Europa.Infectiile din Regatul Unit au atins niveluri record, cu peste 17.000 de cazuri noi raportate joi."Vedem o crestere clara si sustinuta a cazurilor si a internarilor la spital. Tendinta este clara si este foarte ingrijoratoare ", a spus dr. Yvonne Doyle, director medical pentru Public Health England.Noile infectii zilnice de COVID-19 din Franta au ramas joi, pentru a doua zi, peste pragul record de 18.000, fiind avute in vedere noi masuri pentru a limita raspandirea virusului.Numarul mediu de noi infectii raportate in Belgia a crescut in ultimele sapte zile, iar Germania a raportat joi cea mai mare crestere zilnica a noilor cazuri dupa luna aprilie.In timp ce India este inca prima in lume la cazurile zilnice, noile infectii au scazut cu 20% fata de nivelul maxim.In Statele Unite, care are cel mai mare numar total de cazuri si decese din lume, numarul infectiilor si al spitalizarilor este in crestere.