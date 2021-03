OMS avertizeaza aeroporturile sa nu ceara calatorilor adeverinte de vaccinare impotriva COVID-19

Utilizarea "certificatelor de imunitate", nerecomandata

In raportul sau epidemiologic saptamanal asupra pandemiei, OMS a insistat ca vaccinurile anti-COVID-19 nu pot fi o cerinta pentru a calatori, avand in vedere ca inca nu se cunosc efectele asupra reducerii raspandirii contagierilor, perioada de imunitate pe care o confera sau daca protejeaza impotriva formelor usoare ale bolii.De asemenea, "a acorda prioritate acestor calatori ar putea avea drept consecinta administrarea neadecvata de doze categoriilor de risc ce pot contracta forme grave de COVID-19", a precizat ONU Potrivit organizatiei, utilizarea "certificatelor de imunitate" de catre calatorii internationali (indiferent daca s-au vaccinat sau daca au anticorpi dupa ce au depasit boala) nu este recomandabila si nici "nu este sustinuta de evidente stiintifice".In raportul sau, OMS reitereaza ca persoanele de peste 60 de ani, cele cu boli cronice si alte grupuri de risc trebuie sa evite sa calatoreasca in tari cu o rata inalta de COVID-19. Pe de alta parte, potrivit organizatiei, calatorii internationali "nu trebuie considerati prin natura lor cazuri suspecte de COVID-19".In 2020, traficul pasagerilor internationali a scazut cu 60% fata de anul 2019 (cu 2,7 miliarde mai putin), fapt ce a provocat companiilor aeriene pierderi estimate la 371 miliarde de dolari.