OMS analizeaza posibilitatea folosirii unor "certificate de vaccinare" pentru calatorii

"Analizam cu multa atentie posibilitatea utilizarii tehnologiei in combaterea crizei COVID-19, inclusiv modul in care putem colabora cu statele membre in vederea obtinerii unui certificat electronic de vaccinare", a spus Siddhartha Sankar Datta intr-o conferinta de presa, relateaza Digi 24. Medicul Catherine Smalwood a spus de asemenea ca OMS nu recomanda testele rapide pe aeroporturi, ci ca fiecare stat sa studieze datele privind transmiterea virusului si sa elaboreze ghiduri de calatorie. De asemenea, statele trebuie sa se asigure ca cei care au un test pozitiv sau sunt in izolare sa nu calatoreasca.