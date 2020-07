OMS analizeaza raportul oamenilor de stiinta care au spus ca particule ale virusului care plutesc in aer pot infecta oamenii

OMS afirma ca SARS-CoV-2, virusul care provoaca COVID-19, se raspandeste in principal prin particule mici expulzate din nasul si gura unei persoane infectate, care cad rapid pe pamant.Dar, intr-o scrisoare deschisa adresata OMS, publicata luni in jurnalul Clinical Infectious Diseases, 239 de cercetatori din 32 de tari au prezentat dovezi ca particule ale virusului care plutesc in aer pot infecta oamenii care le respira.Deoarece particulele mici pot pluti in aer, cercetatorii cer OMS sa isi actualizeze recomandarile."Cunoastem articolul si analizam continutul cu expertii nostri tehnici", a afirmat pe email purtatorul de cuvant al OMS.Nu este clar cat de frecvent se poate raspandi coronavirusulprin particule mici sau aerosoli, comparativ cu picaturile mai mari provenite din tuse sau stranut.Orice schimbare in evaluarea riscului de transmitere de catre OMS ar putea afecta recomandarea actuala de a pastra o distanta de 1 metru intre persoane. Guvernele, care isi bazeaza propriile recomandari pe cele ale OMS, ar putea sa isi ajusteze masurile de sanatate publica menite sa limiteze raspandirea coronavirusului.Desi OMS a anuntat ca analizeaza aerolosii ca o posibila ruta de transmitere, trebuie sa fie convinsa ca dovezile justifica o modificare a recomandarilor.Dr. Michael Osterholm, expert in boli infectioase la University of Minnesota, a spus ca OMS a fost mult timp reticenta sa recunoasca transmiterea gripei prin aerosoli, "in pofida datelor convingatoare" si vede actuala controversa ca parte a dezbaterii respective."Cred ca nivelul de frustrare a ajuns la nivelul de fierbere in privinta rolului jucat de transmiterea prin aer a unor boli precum gripa si SARS-CoV-2", a spus Osterholm.Profesorul Babak Javid, consultant in domeniul bolilor infectioase la Cambridge University Hospitals, a spus ca transmiterea prin aer a virusului este posibila si chiar probabila, dar a spus ca dovezile referitoare la cat de mult ramane virusul in aer lipsesc.Daca coronavirusul poate ramane in aer perioade lungi de timp, chiar si dupa ce persoana infectata a parasit spatiul respectiv, atunci acest lucru poate afecta masurile luate de lucratorii din sectorul sanatatii si de alte persoane pentru a se proteja.Recomandarile OMS catre lucratorii din sectorul sanatatii, care dateaza din 29 iunie, afirma ca SARS-CoV-2 este transmisa in primul rand prin picaturi respiratorii i de pe suprafete.Dar transmiterea prin aer este posibila in unele circumstante, cum ar fi prin efectuarea intubarii si a procedurilor de generare a aerosolilor, potrivit OMS. Agentia recomanda lucratorilor medicali sa efectueze aceste proceduri sa poarte masti respiratorii N95 si alte echipamente de protectie, intr-o camara ventilata adecvat.Dr. William Hanage, un epidemiologist la Harvard T.H. Chan School of Public Health, afirma ca raportul analizat de OMS "aduce argumente rezonabile legate de dovezile ca acest mod de transmitere poate avea loc si ca ar trebui sa fie luati in serios".Dar conteaza si cat de frecvent poate avea loc aceasta transmitere, ceea ce nu se cunoaste."Daca transmiterea prin aer este posibila dar rara, atunci eliminarea ei nu ar avea un impact urias", a afirmat Hanage, in comentarii pe email.Oficiali ai Centrului pentru Controlul Bolilor din Coreea de Sud au afirmat luni ca discuta diverse probleme referitoare la Covid-19, inclusiv posibilitatea transmiterii prin aer. Ei afirma ca sunt necesare mai multe investigatii si dovezi.