Organizatia Mondiala a Sanatatii avertizeaza Europa impotriva unei relaxari a restrictiilor: "Situatia din India poate avea loc oriunde"

Criza sanitara majora cu care se confrunta India in prezent isi poate avea originea in varianta indiana a SARS-CoV-2, insa si intr-un comportament precum nerespectarea restrictiilor sanitare, estimeaza OMS.India a atins un nou record mondial de infectari, joi, cu peste 375.000 de persoane raportate cu imbolnavire de Covid-19 in ultimele 24 de ore, relateaza Euronews. India inregistreaza in acest moment aproximativ 18 milioane de cazuri de imbolnavire cu Covid-19."Exista in continuare o provocare uriasa in tari in care masurile de protectie individuala au fost relaxate sau in care au loc adunari in masa sau in care exista variante mai contagioase ori in care acoperirea vaccinala este in continuare slaba. Acest lucru poate provoca o furtuna perfecta" in sistemul de sanatate al oricarei tari, avertizeaza intr-o conferinta de presa online directorul OMS Europa Hans Kluge.Hans Kluge le aminteste celor 50 de tari din regiunea OMS Europa ca "masurile individuale si colective de sanatate publica si masurile sociale raman factori hotaratori" in oprirea pandemiei covid-19, in contextul in care aparitia unor imbolnaviri in Europa scade "in mod semnificativ pentru prima oara dupa doua luni".Varianta indiana - B 1.617 - a fost descoperita in 17 tari, inclusiv in mai multe tari din Europa.Aceasta varianta a fost etichetata drept o "varianta de interes" si nu "varianta ingrijoratoare" - o denumire care indica faptul ca o mutatie este mai periculoasa.Per ansamblu, in regiunea OMS Europa - din care fac parte mai multe tari din Asia Centrala -, 7% din populatie a fost complet vaccinata.Potrivit unor date OMS, persoanele vaccinate sunt mai numeroase decat persoanele bolnave de Covid-19 - 5,5% dintre europeni.