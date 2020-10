OMS avertizeaza asupra faptului ca unele tari se afla pe un drum periculos: Cerem liderilor sa ia masuri urgente

"Un numar prea mare de tari cunosc o crestere exponentiala a cazurilor de COVID-19 si asta coduce la faptul ca spitalele si unitatile de ingrijire de terapie intensiva sa fie aproape sau sa-si depaseasca limitele si suntem abia in octombrie", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferinta de presa."Urmatoarele luni vor fi foarte dificile si unele tari se afla pe un drum periculos. Cerem liderilor sa ia masuri urgente pentru a preveni decesele, prabusirea sistemelor de sanatate si inchiderea, din nou, a scolilor. Asa cum am spus in februarie, repet astazi: Acesta nu este un exercitiu".Doctorul Tedros Adhanom Ghebreyesus a afirmat ca tarile ar trebui sa actioneze cat mai rapid pentru a limita raspandirea virusului. Imbunatatirea testarilor, depistarea contactilor celor infectati si izolarea celor care ar putea raspandi noul coronavirus sunt masuri care pot evita izolarea totala.