OMS: Covid-19 sufera mutatii. Specialistii cred ca virusul se inmulteste mai bine

"Cred ca este destul de raspandit", a declarat pentru Reuters Soumya Swaminathan, om de stiinta la OMS. Pana in prezent, Agentia ONU a colectat 60.000 de mostre, noteaza AFP. Varianta de SARS-CoV-2 care este dominanta in prezent pe plan mondial infecteaza mai usor celulele decat acea tulpina de coronavirus aparuta la inceputurile pandemiei in China , fapt care o face sa fie probabil mai contagioasa in randul comunitatilor. Acest detaliu nu a fost deocamdata confirmat, potrivit unui studiu publicat joi in revista Cell si citat de AFP, si de Hotnews."Nu stim inca daca o persoana se recupereaza mai putin bine dupa tulpina actuala sau nu", a comentat Anthony Fauci, directorul Institutului National pentru Alergii si Boli Infectioase (NIAID) din Statele Unite, pentru Jurnalul Asociatiei Medicale Americane (JAMA). "Se pare ca virusul se inmulteste mai bine si poate fi mai transmisibil, dar noi ne aflam inca in stadiul in care incercam sa confirmam aceasta ipoteza. Insa cativa foarte buni geneticieni din domeniul virusului lucreaza la acest aspect", a adaugat Anthony Fauci.O varianta a noului coronavirus, dupa iesirea sa din China si sosirea in Europa, sufera in permanenta mutatii, la fel ca orice virus, a devenit dominanta si aceasta versiune europeana este aceea care s-a instalat apoi in Statele Unite. Varianta, denumita D614G, este diferita printr-o singura litera din ADN-ul virusului, aflata intr-o zona care controleaza varful particulei prin care patrunde in celule umane.Cat priveste mutatiile genetice ale noului coronavirus, acestea sunt urmarite in lumea intreaga de catre oamenii de stiinta, care secventiaza genomul virusurilor pe care le descopera si pe care le publica apoi in cadrul unei baze internationale de date, GISAID, care contine deja peste 30.000 de secvente genetice pana in prezent.Autorii noului studiu, cercetatori de la universitatile Sheffield si Duke si de la Laboratorul National din Los Alamos, au stabilit in aprilie ca D614G a devenit de atunci tulpina dominanta si au afirmat, tragand totodata un semnal de alarma, ca aceasta mutatie face virusul sa devina "mai transmisibil".Rezultatele studiului au fost publicat pe un site dedicat articolelor stiintifice prezentate online inainte de publicare. Insa acea afirmatie a fost criticata, intrucat echipa de cercetatori nu a dovedit ca mutatia insasi este cauza dominatiei sale; poate ca ea a beneficiat de pe urma altor factori sau a hazardului. Oamenii de stiinta au realizat apoi cercetari si experimente suplimentare, mai ales la cererea editorilor revistei Cell.