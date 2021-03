Organizatia Mondiala a Sanatatii: Majoritatea regiunuilor de pe glob inregistreaza o crestere a numarului de cazuri de COVID-19

CITESTE SI:

Numarul cazurilor noi de Covid-19 a crescut cu 8% in ultima saptamana, fiind pentru a cincea saptamana consecutiv cand evolutia este ascendenta, a declarat dr. Maria Van Kerkhove, directorul tehnic al OMS pentru Covid-19, intr-un briefing de presa. Numarul cazurilor din Europa, unde varianta mai contagioasa a coronavirusului, B.1.1.7, se raspandeste rapid, a crescut cu 12%, a spus Kerkhove.In regiunea Asiei de Sud-Est a avut loc o crestere de 49%, in estul Mediteranei de 8%, iar in Pacificul de Vest de 29%.In Americi si Africa a fost consemnat un declin usor, a aratat Kerkhove, adaugand in schimb ca numarul cazurilor este "ingrijorator"."Exista o presiune pentru ridicarea restrictiilor in aceste tari si dificultati ca oamenii si comunitatile sa respecte masurile de control dovedite", a spus reprezentanta OMS, adaugand ca a avut loc o crestere usoara a numarului de decese provocate de Covid-19 la nivel mondial In privinta vaccinarilor, acestea sunt "inegale si inechitabile", a mai spus Kerkhove.