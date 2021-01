Organizatia Mondiala a Sanatatii: Numarul deceselor provocate de Covid-19 ar putea ajunge foarte curand la 100.000 pe saptamana

Intr-un raport epidemiologic prezentat luni in consiliul de administratie al OMS, acesta a adaugat ca in regiunea Americilor au avut loc aproximativ 47% din decesele actuale. In Europa, numarul cazurilor de infectare si de decese se stabilizeaza, dar la un nivel ridicat."In prezent, situatia noastra epidemiologica este dinamica si inegala, fiind complicata de variante (ale coronavirusului)", a mai spus Ryan.