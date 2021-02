OMS, despre originea virusului: "Toate ipotezele raman deschise"

In timpul conferintei de presa pe care au sustinut-o luni la Wuhan la sfarsitul misiunii lor, expertii au parut sa excluda ipoteza ca virusul ar fi putut scapa din institutul de virusologie al orasului, dupa cum afirma administratia Trump. In opinia lor, aceasta ipoteza este "foarte improbabila"."Unii s-au intrebat daca anumite ipoteze (cu privire la originea pandemiei) au fost abandonate si, dupa ce am discutat cu membrii echipei, eu vreau sa confirm ca toate ipotezele raman pe masa", a spus directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in timpul conferintei sale de presa bi-saptamanale asupra pandemiei. "Acesta a fost un exercitiu stiintific foarte important in circumstante foarte dificile", a subliniat el. Dr. Tedros si-a exprimat speranta ca un raport preliminar va putea fi publicat saptamana viitoare , iar raportul final "in urmatoarele saptamani".Primele concluzii prezentate in timpul unei conferinte de presa a expertilor in China au fost primite cel putin cu prudenta sau chiar cu scepticism, in special in SUA."In loc sa sarim la niste concluzii care pot fi motivate de orice exceptand stiinta, vrem sa vedem unde ne duc datele, unde ne duce stiinta, si concluziile noastre vor fi fondate pe aceasta", a declarat marti purtatorul de cuvant al diplomatiei americane Ned Price, care a adaugat cu toate acestea ca SUA "sustin total aceasta ancheta".Prezent la conferinta de presa de la Geneva, Peter Embarek, care a condus echipa de cercetatori proveniti din tari diferite si specializati in discipline diferite, a estimat ca ancheta "a inregistrat numeroase succese". "Avem o mai buna intelegere a ceea ce s-a intamplat in decembrie 2019" la Wuhan, a spus el, subliniind ca aceasta "este doar inceputul".