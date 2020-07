OMS, despre vaccinul pentru COVID-19: "Realist vorbind, oamenii vor incepe sa fie vaccinati in prima parte a anului viitor"

OMS lucreaza pentru a asigura o distribuire echitabila a vaccinurilor, dar intre timp este esential sa limitam raspandirea virusului, a spus Ryan, care este director al programului de urgenta al OMS, in timp ce numarul cazurilor zilnice noi se afla aproape de niveluri record la nivel global."Facem progrese bune", a spus Ryan, notand ca mai multe vaccinuri se afla in prezent in faza a treia a studiilor clinice si ca niciunul nu a esuat in privinta sigurantei si capacitatii de a genera un raspuns imunitar."Realist vorbind, oamenii vor incepe sa fie vaccinati in prima parte a anului viitor", a declarat Ryan, care a participat la un eveniment public pe o retea de socializare.OMS lucreaza la extinderea accesului la posibile vaccinuri si pentru a ajuta la cresterea capacitatii de productie, a spus Ryan."Trebuie sa fim corecti, pentru ca sunt un bun global. Vaccinurile pentru aceasta pandemie nu sunt pentru bogati, nu sunt pentru saraci, sunt pentru toata lumea", a spus oficialul OMS.Ryan a mai avertizat scolile sa fie precaute in privinta redeschiderii scolilor, pana cand nu va fi tinuta sub control transmiterea comunitara. Discutiile din Statele Unite referitoare la redeschiderea scolilor s-au intensificat, in timp ce pandemia se extinde in zeci de state."Trebuie sa facem tot posibilul sa readucem copiii la scoala, iar cel mai eficient lucru pe care il putem face este sa oprim boala in comunitatea noastra", a aratat Ryan.