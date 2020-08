OMS lanseaza un apel la strangerea unui ajutor de urgenta destinat Libanului in valoare de 15 milioane de dolari si avertizeaza cu privire la pericolul raspandirii Covid-19

Catastrofa, care s-a soldat cu cel putin 154 de morti si 5.000 de raniti, a distrus 17 containere cu material medical trimise de OMS, a anuntat intr-un comunicat, joi seara, Biroul Regional al agentiei ONU in Orientul Mijlociu.Numeroase institutii din domeniul sanatatii - inclusiv cinci spitale din zona afectata de explozie - au fost avariate, iar unele si-au intrerupt activitatea in prezent, anunta OMS.Aproximativ 300.000 de oameni, care au ramas fara locuinte, au fost deplasati si este necesar sa fie hraniti si cazati, ceea ce "risca sa accelereze raspandirea noului coronavirus si alte boli", avertizeaza reprezentantul OMS in Liban Iman Shankiti.OMS a anuntat vineri ca evalueaza - in colaborare cu Universitatea Americana din Beirut - impactul asupra mediului al fumului degajat de explozia unor mii de tone de nitrat de amoniu.