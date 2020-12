OMS: Noua tulpina a coronavirusului este controlabila. Situatia nu este scapata de sub control

"Situatia nu este scapata de sub control, dar nici nu poate fi lasata la voia intamplarii", a declarat Mike Ryan, directorul departamentului pentru urgente sanitare din cadrul OMS, in cadrul unei conferinte de presa, indemnand statele sa implementeze masuri sanitare incercate si testate.Potrivit OMS, persoanele care se infecteaza cu noua tulpina transmit virusul in medie altor 1,5 persoane, in comparatie cu o rata de infectare de 1,1 pentru tulpinile cunoscute anterior pe teritoriul Marii Britanii.Oamenii de stiinta britanici incearca in continuare sa afle in ce masura aceasta crestere este cauzata de mutatii ale virusului si cat de mult are legatura cu factori comportamentali in randul populatiei, a spus Maria Van Kerkhove, director tehnic OMS pentru pandemia de COVID-19. Pana la aceasta ora, nu exista dovezi ca noua tulpina ar produce forme mai severe sau mortale ale bolii, a subliniat aceasta.